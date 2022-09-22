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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:04
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.  (AA)

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