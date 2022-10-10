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Antalya'da orman yangını. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:34
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'da orman yangını. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

(Kaynak: AA)

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