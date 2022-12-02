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Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:50
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleştirilecek

Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallede geçen yıl meydana gelen yangının ardından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde yangında zarar gören ve yerinde yapım imkanı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşaması devam ediyor.

Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı süren 900 konuttan 193'ü teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından, AFAD koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve devam eden toplam 297 konutun kuraları da yarın Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle çekilecek.

Kurası çekilecek 297 konuttan tamamlanan 150'si hak sahiplerine teslim edilecek, inşaatı süren 147 konutun da kısa sürede teslimi planlanıyor.

Böylece bugüne kadar hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı 343'e ulaşacak.

(Kaynak: AA)

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