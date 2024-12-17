Antalya'nın Manavgat'ta midibüse arkadan çarpan elektrikli scooter sürücüsü çocuk yaralandı

Kaza, Manavgat Belediyesi'ne ait 07 JE 446 plakalı midibüsün, kapalı çarşı girişinde durduğu sırada gerçekleşti. Midibüsün sürücüsü Mehmet Akif O.'nun yayalara yol verdiği esnada scooter sürücüsü Buğra Deniz Ç.'nin araca çarpması sonucu genç sürücü bileğinden yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve olay yerinde görev yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri hemen müdahale etti. 12 yaşındaki sürücünün, yaralanmasına rağmen sakin bir şekilde yerde oturup ambulansı beklemesi dikkat çekti ve çevrede bulunanların takdirini kazandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra onu hastaneye sevk etti. Yaralanan Buğra Deniz Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.