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Antalya'nın simgesi: 8 asırlık Yivli Minare

Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve Türk mimarisinde benzeri olmayan, firuze renkli çinilerle bezeli Yivli Minare'nin ziyaretçileri, 8 asırlık yolculuğa çıkıyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:31
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Antalya'nın simgesi: 8 asırlık Yivli Minare

Antalya'nın simgesi: 8 asırlık Yivli Minare
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AA

Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği Yivli Minare, yükseldiği Kaleiçi'ndeki tarihi surlar ve eski evler arasından ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, firuze renkli çinilerle bezeli Yivli Minare, şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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