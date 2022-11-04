Antalya'nın simgesi: 8 asırlık Yivli Minare

AA
Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği Yivli Minare, yükseldiği Kaleiçi'ndeki tarihi surlar ve eski evler arasından ihtişamıyla zamana meydan okuyor.
Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, firuze renkli çinilerle bezeli Yivli Minare, şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.