Antalya'nın yeni müzesine yeni konsept

Kentin yeni müzesinin projesinin lansmanı ile teknik detaylara ilişkin sivil toplum örgütleriyle değerlendirme toplantısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün katılımıyla Antalya Müzesi'nde yapıldı.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, Antalya Müzesi yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut müzenin yıkılarak yerine yapılacak yeni müzenin projesi tanıtıldı. Proje mimarı tarafından tanıtım sunumunun da yapıldığı yeni müzede ana tema, mevcut müzedeki eserlerin önemli bir bölümünün kaynağı olan Perge Antik Kenti olacak.

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Mevcut müzenin 2020 yılında yapılan deprem performans araştırmasında oldukça riskli çıktığını belirten İnceciköz, bakanlık olarak süreçte bu binanın deprem performans dayanıklılığıyla ilgili güçlendirme mi olmalı, yoksa yeni bir müze mi yapılmalı konusuna ilişkin incelemede, güçlendirme yapılsa dahi müzenin ihtiyacı karşılamadığı sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Birol İnceciköz, bu alana otel yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, yeni müzenin mevcut alana yapılacağını dile getirdi.

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MEVCUT MÜZE YIKILACAK

Yeni müze projesi üzerinde 1 yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten İnceciköz, "Antalya'da mevcut müzemizin statik anlamda sıkıntılı olması sebebiyle yeni müze yapma zorunluluğu oluştu. Projemiz nihayetlendi, bugün de son görüş ve önerileri aldık. Yakında ilgili onay makamlarına sunduktan sonra önümüzdeki aylarda inşaata başlamayı hedefliyoruz. 2026 sonuna da inşallah yeni müzemizi bitirmeyi ve açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bugün olumlu geri dönüşler aldığımız için de çok mutluyuz. Tüm sivil toplum örgütleri bu projeyi oldukça beğendi. İhtiyaçlara cevap verebilen, kent kültürüne uygun bir müze konsepti olduğunu da ifade ettiler" dedi.

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AÇIK VE KAPALI ALANLARIYLA YAŞAYAN MÜZE

Yeni müzenin 20 bin metrekareye yakın kapalı alanı olacağını belirten Birol İnceciköz, "Mevcut binamızın oturduğu alana yeni bir konsept tasarladığımız bir proje oldu. Aslında müzeler normal şartlarda içinde eserlerin sergilendiği hacimler olduğu için, bina yapıp içine eser koymak değil de eserin sergisine uygun bina yapma modeliyle biz tasarım anlayışıyla bu müzeyi projelendirdik. Aslında bina tüm eserlere bir tür arka fon oluşturacak şekilde, yarı açık ve kapalı sergi alanlarıyla, bahçesiyle bir bütün olarak yaşayan bir müze oluşturma hedeflemiştik. Buna da eriştiğimizi düşünüyoruz, yeni müze bittiğinde inşallah tüm bu mevcut müzemizin ağaçları ve tüm bitkisel unsurları korunacak şekilde hem açık mekanı, bahçesiyle, hem kapalı alanları hem de yarı açık mekanlarıyla aslında bir bütün olarak kullanılacak. Kentin odak noktası olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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2026 SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yeni müzenin maliyetinin 2- 2,5 milyar TL civarında öngörüldüğünü açıklayan İnceciköz, inşaat başladıktan sonra bu maliyette değişiklik olabileceğini de dile getirdi. Maliyetin tamamıyla bakanlık döner sermaye giderlerinden karşılanacağını anlatan Birol İnceciköz, yeni müzenin inşası sırasında tarihi eserlerin bitişiğindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait alanda oluşturulacak geçici depolara kaldırılacağını, bu alanda bazı sergi alanları olabileceğini de söyledi. Eserlerin bu alanda 2 yıl güvende olacağını belirten İnceciköz, 2026 yılı sonunda yeni müzenin tamamlanmasını ve açılmasını hedeflediklerini söyledi.

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Öte yandan, en önemli eleştiri konularından biri olan binlerce eserin depolarda bekletilmesi ve sergilenememesine yönelik, yeni müzede mevcuduna göre en az yüzde 25 daha fazla eserin sergilenebileceği ifade edildi.

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