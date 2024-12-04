Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Antalya'nın yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezi ile ilçelerinde iki gündür aralıklarla görülen yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Gece boyu etkili olan yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Karla kaplanan dağların zirveleri, deniz, kum ve güneş turizminin dünyadaki önde gelen merkezlerinden Antalya'da güzel görüntüler oluşturdu.

TELEFERİKLE ZİRVEYE ÇIKANLAR KAR SÜRPRİZİ YAŞADI

Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik, beyaz örtüyle kaplandı. Teleferikle zirveye çıkanlar, kar sürprizi yaşadı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaza büründü.

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