Antalyaspor 5 gollü maçı kazandı. Galibiyet hasretine son verdi

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Antalyaspor 5 gollü maçı kazandı. Galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor, Antalyaspor’u ağırladı. Toplam 5 golün çıktığı maçı kazanan Antalyaspor galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Hatayspor kendi evinde Antalyaspor’u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Antalya ekibi böylece Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

aw382214-06.jpgAkdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samudio (penaltı), Van de Stereek ve Safouri kaydetti. Hatayspor’un golleri ise Aboubakar (Penaltı) ve Boutobba’dan geldi.

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Antalyaspor böylece puanını 25’e yükselterek düşme hattından uzaklaştı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Hatayspor’da ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken düşme hattından kurtulma umutlarını önümüzdeki maçlara bağladı.

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