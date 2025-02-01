Antalyaspor 5 gollü maçı kazandı. Galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Hatayspor kendi evinde Antalyaspor’u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Antalya ekibi böylece Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samudio (penaltı), Van de Stereek ve Safouri kaydetti. Hatayspor’un golleri ise Aboubakar (Penaltı) ve Boutobba’dan geldi.

Antalyaspor böylece puanını 25’e yükselterek düşme hattından uzaklaştı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Hatayspor’da ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken düşme hattından kurtulma umutlarını önümüzdeki maçlara bağladı.