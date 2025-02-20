Fatih Gürcü "Alex de Souza ile kan uyuşmazlığı oldu"

Düzenleme: Kaynak: AA
Fatih Gürcü "Alex de Souza ile kan uyuşmazlığı oldu"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü Alex de Souza'nın açıklamalarına yanıt verdi.

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü Antalyaspor'un son dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Başkan Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarıyla oyunculara gerekli ödemelerin yapıldığını aktaran Gürcü, SGK borçlarının bir kısmının yatırıldığını, bir kısmının da yapılandırıldığını söyledi. Gürcü, ligden düşme gibi bir korkularının olmadığını ifade etti.

Antalyaspor'un son haftalarda iyi oynamasına rağmen şanssızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşadığını dile getiren Gürcü, kulübün iyi yolda olduğunu kaydetti.

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"ALEX'İN ONAYLAMADIĞI HİÇBİR OYUNCU ALINMADI"

Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrıldıktan sonraki açıklamalarına şaşırdığını aktaran Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı. Konuşacak çok şey var. Yönetimden gittiğimiz zaman anlatayım ama şu an anlatamıyorum. Alex dünyada bir marka isimdi. Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi ancak kan uyuşmazlığı yaşandı." dedi.

Nuri Şahin'in Antalyaspor'da sportif direktör olacağına yönelik söylentiler olduğunun belirtilmesi üzerine Gürcü, "Sosyal medyada bu şekilde birçok iddialar duyuyoruz. Böyle bir çalışmamız, düşüncemiz yok." diye konuştu.

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