Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, başkanlık görevini bugün itibarıyla sona erdirdiğini bildirdi.

Sinan Boztepe, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "25 Ekim 2023 tarihinde resmen başladığım Antalyaspor Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sona erdirmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Bir hevesle başlayan yöneticilik görevinin bir sevdaya dönüştüğünü ifade eden Boztepe, ağır bir sorumluluk yüklediği kadar hayatının en anlamlı ve onurlu hizmeti olan Antalyaspor Başkanlığı görevini aşkla yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

Boztepe, Antalyaspor'dan desteklerini esirgemediğini belirttiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve işbirliği yaptıkları kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

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