Antalyaspor - Beşiktaş 0-0

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Romanya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochira görev yapıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstleniyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih’in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

38. dakikada Rafa Silva’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes’in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.

42.dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Al-Musrati, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı’nın ortasında iyi yükselen Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Mert’in kontrolünde auta gitti.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, van de Streek, Samudio, Djenepo.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Chamberlain, Semih.