Derbi mağlubiyetini telafi ederek kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Erol Bulut yönetiminde çıkış arayan Antalyaspor’a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham

ANTALYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve kritik maça Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI

2' Abraham'ın ceza sahası dışından şutunda defanstan seken top kaleci Abdullah'ın üzerinden ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI

7' Cengiz'in ortasına El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda Abdullah yakın mesafede topu çeldi. Abdullah'tan seken top direğe çarparak geri geldi.

CERNY GOL FIRSATINDAN YARARLANAMADI

12' Cengiz'in ara pasında topla buluşan Vaclav Cerny, net gol fırsatından yararlanamadı. İlk anda topu rakibinden kurtarmak isteyen Cerny, açısını kaybetti ve şutunda isabeti bulamadı.

BU KEZ TOP YAN AĞLARDA KALDI

13' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cerny'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ 2. GOLÜ BULDU

27' Beşiktaş Djalo'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: ANTALYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ