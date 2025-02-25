Antalyaspor-Beşiktaş maçı başladı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmer Narinç ve Emrah Ünal üstleniyor. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanıyor.

Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş net bir pozisyondan yararlanamadı. Arroyo’nun pasında savunmanın yaptığı hata ile topla buluşan Rafa Silva hızla ceza sahasına yöneldi. Yıldız oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Beşiktaş aradığı golü 10. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Massuaku hızla ceza sahasına yöneldi. Son çizgide Massuaku'nun çevirdiği topla buluşan Arroyo topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Genç oyuncu böylece siyah beyazlı forma ile ilk golünü attı.

Maçın 22. dakikasında uzun pasla topla buluşan Gaich'in şutunu kaleci Ersin çeldi ve sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

Beşiktaş golden sonra oyundaki üstünlüğünü korurken tempo düştü. Antalyaspor ise 30. dakikadan itibaren oyunda denge kursa da net bir pozisyon bulamadı.

Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın 11’leri şöyle:

Antalyaspor: Piric, Kelven, Gerxhaliu, Erdal, Gaich, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Abdurrahim

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

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