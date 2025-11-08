Derbi mağlubiyetini telafi ederek kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Erol Bulut yönetiminde çıkış arayan Antalyaspor’a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ CEZALI

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte kaptan Orkun Kökçü geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde gördükleri kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Sergen Yalçın mücadeleyi tribünden takip edecek.

BEŞİKTAŞ'TA HÜCUM HATTI ESKİYE DÖNDÜ

Fenerbahçe’ye karşı bu sezon ilk kez ileri uçta görev alan ve bir gol kaydeden El Bilal Toure yeniden eski görev bölgesine dönerken Antalyaspor’a karşı forvette geçtiğimiz hafta derbi maçta kenarda bekleyen Tammy Abraham oynayacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan derbi maçtan farklı olarak Rafa Silva'nın yerine Tammy Abraham, Orkun Kökçü'nün yerine ise Salih Uçan forma giyecek.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham