Antalyaspor bir gemi dolusu transfer açıkladı!

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabıdan 6 yeni transferi birden açıklayarak sessizliğini bozdu.

Gemi mürettebatı temalı videoyla yeni transferlerini duyuran Akdeniz temsilcisinin hazırladığı klip beğeni topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon hep birlikte daha güçlüyüz. Sen olmadan 1 eksiğiz. Corendon Airlines Park'taki yerini şimdiden hazırla." ifadeleri kullanıldı.

????❤️???? Yenilenen güç, aynı aşk. Huzurlarınızda ailemizin yeni üyeleri!



Bu sezon hep birlikte daha güçlüyüz. Sen olmadan 1️⃣ eksiğiz. Corendon Airlines Park’taki yerini şimdiden hazırla!#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/1zUzpyviut — Antalyaspor (@Antalyaspor) July 26, 2025

Antalyaspor Kerem Kayaarası, Hüseyin Türkmen, Georgi Dzhikiya, Poyraz Yıldırım, Kenneth Paal ve Tomas Cvancara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.