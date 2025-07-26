Antalyaspor bir gemi dolusu transfer açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor bir gemi dolusu transfer açıkladı!

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından 6 transferi birden açıklayarak ses getirdi.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabıdan 6 yeni transferi birden açıklayarak sessizliğini bozdu.

Gemi mürettebatı temalı videoyla yeni transferlerini duyuran Akdeniz temsilcisinin hazırladığı klip beğeni topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon hep birlikte daha güçlüyüz. Sen olmadan 1 eksiğiz. Corendon Airlines Park'taki yerini şimdiden hazırla." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor Kerem Kayaarası, Hüseyin Türkmen, Georgi Dzhikiya, Poyraz Yıldırım, Kenneth Paal ve Tomas Cvancara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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