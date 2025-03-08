Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 90+7'de devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
58. dakikada Alikulov'un savunmanın arasından attığı pasta topla buluşan Hojer, ceza sahası girip arka direğe çevirdi. Pozisyonun devamında arka direkte Ali Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
79. dakikada sol kanattan Berkay Özcan’ın yaptığı ortada arka direkte Ali Sowe'un şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Gaich’in içeri çevirmek istediği top Taha Şahin'in elle müdahalesi sonrası oyun alanını terk etti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gaich, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90+8. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan yerden içeri gönderdiği pasta Milosevic'in gelişine vuruşu sonrası defansa çarpan top Gaich'in önünde kaldı. Gaich'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1