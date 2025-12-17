Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan sonra teknik direrktörlük görevine getirilen Erol Bulut ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrası Erol Bulut ile yollarını ayırmak için görüşmelere başlamıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 8 mücadeleye çıkan Antalyaspor bu karşılaşmalarda sadece Eyüpspor'u yenebildi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı. Ancak Yılmaz, 'Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum' dedi ve teklifi reddetti.