Süper Lig'de 15 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Antalyaspor, henüz devre arasına girilmeden ikinci kez teknik direktör değişikliği kararı aldı.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan ve sonrasında yaşanan ayrılık nedeniyle göreve Erol Bulut'u getiren Akdeniz temsilcisi, tecrübeli teknik adamla da yolları ayırdı.

Antalyaspor'un başında toplam 10 maça çıkan ve 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Erol Bulut maç başına 1.10 puan ortalamasıyla kötü gidişatı tersine çevirmeyi başaramamıştı.

Kırmızı beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından ayrılığı duyurarak Erol Bulut'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.