Antalyaspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Antalyaspor golü 51. dakikada buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Ghacha vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Boşta kalan topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Fernando sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlara gitti: 1-0

81.dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme sol kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Calvo kafayı vurdu. Top üst direkten geri geldi. Calvo önünde kalan topa bu kez sağ ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak bu kez üstten auta çıktı.

90+6'da Konyaspor beraberliği Calvo ile yakaladı. Çekici orta alandan sol iç kulvardan ortayı yaptı. Kaleci Alperen'den seken topu kale sahası içinde önünde bulan Calvo sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan gol, 'VAR' incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 1-1