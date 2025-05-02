Antalyaspor evinde Konyaspor'u tek golle geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalyaspor evinde Konyaspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12. dakikada sol kanattan Van de Streek’in ortasında topu göğsüyle önüne alan Samudio’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Prip’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Abdullah topu kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahasında Van de Streek’in kafayla aşırttığı topu önünde bulan Safuri’nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Antalyaspor’da topa iyi yükselen Veysel’in kafa vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.

42. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa Van de Streek elle müdahalede bulundu, VAR’ın uyarısı sonucu pozisyonu tekrar izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kramer’in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter soluna yerden gelen topu çeldi.

49. dakikada sol kanattan ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden içeri pasında altıpas çizgisinde Prip’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada soldan içeri kat eden Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Abdullah kurtardı, seken topu defans kornere gönderdi.

62. dakikada Sam Larsson ceza sahasına ortasında topla buluşan Safuri’yi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

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