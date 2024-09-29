Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park’ta oynanacak olan mücadele bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe farkı kapatmak isterken Antalyaspor ise yukarılara tırmanma peşinde.
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.
Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Koluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel Sarı
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.