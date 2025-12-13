Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.
Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, İlkay, Torreira, Barış, Yunus, Sane, Osimhen
ANTALYASPOR 0-2 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Antalyaspor başladı.
GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI
4' Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen şutunda kaleci Abdullah'ı geçemedi.
GALATASARAY SANE İLE GOLÜ BULDU
7' Yunus Akgün'ün pasında Sane ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ çaprazdan uzak köşeye doğru düzgün bir vuruşla ağları havalandıran Sane, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
SALLAI FARKI 2'YE ÇIKARDI
11' Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Sallai, şutunda kaleci Abdullah’ı mağlup ederek farkı 2'ye çıkardı.