Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

YUNUS AKGÜN HAFTALAR SONRA İLK 11'DE BAŞLIYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan ve son haftalarda kısıtlı süreler bulan milli yıldız Yunus Akgün yaklaşık 1,5 ay sonra 11'de başlıyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, İlkay, Torreira, Barış, Yunus, Sane, Osimhen

LİDER GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 15 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Antalyaspor ise 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisi 15 puanla 13. sırada bulunuyor.

59. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 59. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 58 maçta Galatasaray 37, Antalyaspor 7 galibiyet elde etti. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 115 gol atarken, kırmızı-beyazlılar 49 golle karşılık verdi.

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA

Galatasaray’da Victor Osimhen ile Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN İYİ AVERAJI GALATASARAY’DA

Galatasaray, Süper Lig’de en iyi averaja sahip takım konumunda. 15 maçta 32 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 11 gol gördü. Artı 21 averajla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

DEPLASMANDA 2 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 7 deplasman maçında 5 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 13 gol atarken yalnızca 3 gol yedi. Ancak son iki dış saha maçında galibiyet alamadı.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanamazsa Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste üç deplasman maçında puan kaybı yaşamış olacak.