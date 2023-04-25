Alfons Groenendijk: Karagümrük'e odaklandık

Sivasspor maçı sonrası Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mağlubiyeti yorumladı.

Alfons Groenendijk: Karagümrük'e odaklandık

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının bu şekilde maça başladığını görmenin kendisi için üzücü olduğunu belirtti.

"MAÇI RAKİBE VERDİK"
Taktikle alakası olmayan bir maç başlangıcı yaptıklarını ifade eden Groenendijk, "İlk 15 dakikada maçı nasıl rakibe verebiliyorsak o şekilde verdik diyebilirim. Futbol hatalar oyunu ama bu kadar hata yapan bir takım kabul edilemez. Maç 20.00'da başladı ama biz 30. dakikada başladık diyebiliriz. Bu dakikadan sonra net şanslar elde ettik ama yararlanamadık." dedi.

"MAÇA GEÇ UYANDIK"
İkinci yarıda erken gelen golün beraberlik golü için kendilerine uzun bir zaman tanıdığına dikkati çeken Groenendijk, "İkinci yarıda mükemmel oynayan, istekli, arzulu bir takım vardı. Geç uyanmamızın sebebi nedir bunu araştıracağız. Maça geç uyandık, geç geldik diyebilirim. Puanlara ihtiyacımız var. Acil puan almamız gerekiyor. 3 puan alamadığımız maçlardan bir puan çıkarsak bize yardım edecek." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"
Karagümrük maçına odaklandıklarını dile getiren Alfons Groenendijk "Cumartesi günü İstanbul'da önemli bir maçımız var. Karagümrük karşısına puan toplamak için çıkacağız. En acil yapmamız gerekenler arasında hataları sorgulamak da yer alıyor. Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik. Bunun farkında olup oyuncu grubu, takım olarak reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Karagümrük maçı kritik ve 3 puanla ayrılmak için çalışacağız"

"SAVAŞACAĞIZ"
Lig sıralamasında güvenli durumda olmadıklarına dikkati çeken Groenendijk, "6 maçtan da puan almak için savaşacağız. Puanların ne kadar kritik olduğunun farkına varmalıyız. Oyuncu grubu da inşallah maçtan sonraki konuşmamızın ardından bu durumun farkına varmıştır." ifadelerini kullandı. (AA)

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