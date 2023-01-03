3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'un Antalya'da 2 büyük sıkıntısı: Fenerbahçe onbirinin 9'u belli oldu

Jesus'un Antalya'da 2 büyük sıkıntısı: Fenerbahçe onbirinin 9'u belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı onbirini hazırlarken, Galatasaray derbisini de düşünmeye başladı

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:22
Takip Et

Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi

Jesus'un Antalya'da 2 büyük sıkıntısı: Fenerbahçe onbirinin 9'u belli oldu
+
Aa
-

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Antalyaspor'la karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.
Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un iki büyük sıkıntısı bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu ile Crespo, bugün oynayıp da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.
Jesus'un bu iki futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda henüz son kararını vermediği belirtildi.
Fenerbahçe bu akşam sahaya büyük bir olasılıkla şu onbirle çıkacak:
Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Arao, Crespo (Zajc), Alioski (Ferdi), İrfan, Batshuayi, King

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.