Jesus'un Antalya'da 2 büyük sıkıntısı: Fenerbahçe onbirinin 9'u belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Antalyaspor'la karşılaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un iki büyük sıkıntısı bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu ile Crespo, bugün oynayıp da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

Jesus'un bu iki futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda henüz son kararını vermediği belirtildi.

Fenerbahçe bu akşam sahaya büyük bir olasılıkla şu onbirle çıkacak:

Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Arao, Crespo (Zajc), Alioski (Ferdi), İrfan, Batshuayi, King

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