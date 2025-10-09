Süper Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör değişimi yaşanıyor.

EROL BULUT İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından birçok isimle temasa geçen Antalyaspor yönetiminin Erol Bulut ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SÜPER LİG'DE 4 KULÜPTE GÖREV YAPMIŞTI

Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK kulüplerinde görev yapan Erol Bulut son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştırmıştı.

ANTALYA'YA DAVET EDİLDİ

Süper Lig'e yaklaşık 2 yıl sonra geri dönmeye hazırlanan 50 yaşındaki deneyimli teknik adamın son detayları görüşmek üzere Antalya'ya davet edildiği belirtilirken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.