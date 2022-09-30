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Antalyaspor'da başkan yeniden Aziz Çetin

Antalyaspor Kulübünde başkanlığa yeniden Aziz Çetin seçildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 20:08
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Antalyaspor'da başkanlığa yeniden Aziz Çetin seçildi

Antalyaspor'da başkan yeniden Aziz Çetin
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Fraport TAV Antalyaspor A.Ş Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı. Tek listenin yer aldığı seçimde, Çetin'in yönetimi göreve getirildi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, 16 aydır görev yaptıklarını hatırlatarak, geçen yıl rekorlarla dolu bir sezon yaşadıklarını belirtti. Bu sezona da iyi başladıklarını ancak futbol içinde dalgalanmaların olabileceğini aktaran Çetin, iyi bir teknik ekip ve futbolcu kadrosuna sahip olduklarını vurguladı.

Ekonomik şartlar nedeniyle bu yılın zor geçeceğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon daha güçlü bir Antalyaspor için bu sezonu çok dikkatli ve tedbirli geçirmek zorundayız. Ya tek yumruk olup tüm engelleri aşacağız ya da geçmişteki gibi kısır çekişmelerin arasında kaybolup gideceğiz. 'Yapacağız' diye vakit geçirmeyeceğiz, yapacağız. Yapabiliriz, çünkü yapabileceğimize inanıyoruz. Her başarı hikayesinin arkasında cesur kararlar alan birilerini göreceksiniz. Bize cesur kararlar aldıracak olan ise camiamızın bize olan inancı, güveni ve desteği olacak."

Aziz Çetin'in başkanlığındaki yönetimde Sabri Gülel, İsmail İltemir ve Sezgin Özer başkan vekilliğine, Mehmet Hasan Güneysu, Fesih Tamince, Emrah Çelik, Sami Güral, Aytaç Altay ve Yener Yıldırım asbaşkanlığa, Adnan Başkan ise basın sözcülüğü görevine getirildi.

Ayrıca yönetim kurulunda, Emin Şaşıoğlu, Abdulkadir Satıcı, Ferit Sezer, Kerem Çankaya, Tarık Sarvan, Yıldıray Karaer, Hasan Ulaş Yıldırım, Hasan Tosun, Mustafa Ergün, Levent Ördek, Medeni Çelebi, Yasin Demir, Gökhan Çetin, Yusuf Çolak, Ali Yeşil, Alkan Evren, Sinan Boztepe, Oktay Güzel de yer aldı.

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