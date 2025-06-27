Antalyaspor'da deprem: Emre Belözoğlu'ndan sonra başkan da istifa etti

Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Boztepe, "Antalyaspor Kulübü Derneğinin genel kurulu yapıldı. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması istendi. Bizim derdimiz koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim" dedi.

Vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını söyleyen Boztepe, "Yöneticilerimiz kendi şirketlerinden önce Antalyaspor'u düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar birbirine karşı pozisyon aldı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir tablo yok" diye konuştu.

Emre Belözoğlu’nun görevden ayrılmasında kulübün yönetim yapısının önemli bir etken olduğunu belirten Boztepe, hocayla tekrardan görüşme sağlanabileceğini dile getirdi.