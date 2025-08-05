Antalyaspor teknik ekibinde sürpriz ayrılık! Eski F.Bahçeli Fransa yolcusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor teknik ekibinde sürpriz ayrılık! Eski F.Bahçeli Fransa yolcusu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Antalyaspor teknik ekibinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta Kasımpaşa'yı sahasında konuk ederek Süper Lig'de yeni sezona başlamaya hazırlanan Antalyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz temsilcisinin teknik ekininde yer alan eski Fenerbahçeli golcü Pierre Webo, kulüpte ayrıldı.

webo.jpgWebo'nun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kulübü Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Uzun bir süredir Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Webo, Başakşehir ve Ankaragücü'nde de eski takım arkadaşının ekibinde görev yapmıştı.

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