Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'hayır' Galatasaray'a 'evet'

Galatasaray'ın genç milli takımda da oynayan 16 yaşındaki Hasan Yakub İlçin için Antalyaspor'la anlaştığı öğrenildi.

Genç futbolcu için Antalyaspor'a 1 milyon 250 bin euro ödenecek.

Ayrıca Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski 1 yıllığına Antalyaspor'a kiralanacak ve ücretini Galatasaray ödeyecek.

Daha önce Antalyaspor Başkanı olan Sinan Boztepe, Fenerbahçe’nin Hasan Yakub İlçin için yaptığı teklifleri geri çevirmişti.

Hasan Yakub İlçin, Türkiye U15, U16 ve U17 Milli Takımları’nda toplam 26 kez forma giydi.