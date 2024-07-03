Antalyaspor'dan flaş Alex de Souza açıklaması

Flaş Alex açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Cuma günü başlayacaklarını belirtirken, teknik direktör Alex de Souza ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

“Kalecimiz Helton Leite'nin sözleşmesi bittiği için bir kaleci arayışımız vardı. Bununla alakalı zaten kalecimizle anlaştık. Defans için de 1 oyuncu, kanatlarda 2 oyuncu, tabii ki santrfor noktasında da oyunculara ihtiyacımız var. Bazı imzalar atıldı, bazılarında son aşamaya geldik. Yaklaşık 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz.

Transfer yasağının kalkmaması durumunda Alex de Souza'nın sözleşmesinde fesih maddesi var. Bu maddeyi biz Alex de Souza ile beraber oturup yazdık. Çünkü biz ileriye doğru başarı hedefi koyduk. Yani 'Biz başarılı olmak istiyoruz' diye söyledik. Dedik ki 'Eğer ki biz transfer engelini kaldırmayacaksak veya hani gidilmesi gibi bir durum oluşacaksa, kişiler, taraflar, kurumlar zarar görmeden sözleşme feshedilebilir'. Yani sana biz doğru bir kadro kuramayacaksak, yani biz Antalyaspor olarak zarar görmeyeceğimiz şekilde bir madde koyduk. Bu maddeyi kimse zarar görmesin diye ben koydum.

Bu konuda biraz hassas bir denge var aslında ama bunu sanırım yanlış yorumladı galiba insanlar. Buradaki denge aslında tamamen Antalyaspor'un menfaatlerini korumak. Çift taraflı kimse zarar görmeyecek şekilde feshedilebilir."