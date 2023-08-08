Antalyaspor'dan Sinan Gümüş kararı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Asbaşkanı olan Aytaç Altay, Sinan Gümüş ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Yeni transfer Britt Assombalonga'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Altay, "Sinan Gümüş, Antalyaspor'un futbolcusu, 1 yıllık daha sözleşmesi var. Takımdan ayrılması için görüştük. Menajeriyle birlikte birkaç takımla görüşüyor" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol ve 1 asist kaydetti.