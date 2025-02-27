Antalyaspor’dan yabancı hakem tepkisi: Yaptıkları çağrıdan pişman oldular

Kaynak: AA
Antalyaspor’dan yabancı hakem tepkisi: Yaptıkları çağrıdan pişman oldular

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’den yabancı hakem tepkisi geldi. Boztepe daha önce yabancı hakem talebinde bulduğunu hatırlatarak “Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor” dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, RGÜZEL Yapı İnşaat ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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