Antalyaspor’u bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı: Daha önce transfer yasağı almışlardı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe yaptığı açıklamada kulübü bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Boztepe katıldığı etkinlikte, daha önce transfer yasağı aldıklarına dikkat çekerek, "Sezonun ilk yarısını neredeyse gece gündüz para arayarak geçirdik. Bu borcu kapatmazsak transfer yapmamız imkansız gibi bir şey" dedi.

TFF’nin açıkladığı yeni harcama limitlerinin kulüplerde daha fazla baskıya neden olduğunu vurgulayan Boztepe, takımı bekleyen tehlikeyi şöyle açıkladı:

"TFF'den 181 milyon lira harcama limiti aldık. Bu bizim için eksi bir durum demek. Bu nedenle sponsorlukları ve satış gelirlerimizi anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Şubat ayının 10'una kadar 55 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 3 puanımız silinecek. Bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldık, fakat bu kez erteleme şansımız yok.”

Oyunculara olan ödemeleri yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Boztepe, "Oyuncularımızın ödemelerini zamanında yapabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yerli futbolcuların maaşlarını hallettik, yabancı futbolcuların maaşlarını da yarın itibarıyla tamamen ödemiş olacağız. Bu tür detaylar, kulübün itibarını ve oyuncuların motivasyonunu korumak adına son derece önemli" şeklinde konuştu.

Boztepe, bu çabanın, kulüp olarak finansal disiplini sağlama yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti.