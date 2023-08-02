Antalyaspor'un kasasını Wright dolduracak

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'nin yeni adresi belli oluyor. ABD'li oyuncu İngiltere'ye gidiyor.

Antalyaspor'un kasasını Wright dolduracak

Editör: Barış Atakan

İngiltere Championship ekibi Coventry City, Antalyasporlu Haji Wright için girişimlerini sürdürüyor.

İngiltere basınından Sky Blues'un haberine göre; İngiliz ekip, Antalyaspor'a 9 milyon euro'luk bir teklif yaptı ve olumlu cevap aldığı belirtildi.

Bir diğer iddialara göre de golcü oyuncu bu gece transferi resmileştirmek için İngiltere'ye uçacak ve sağlık kontrollerinden geçecek.

ABDli oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 16 gol, 3 asistlik skor üretti.

25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 6 milyon euro.

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