Antalyaspor'un kombine biletleri satışa çıkıyor

Antalyaspor’un 2025-2026 sezonunda oynanacak olan bütün iç saha maçlarına giriş sağlayacak kombine biletleri satışa çıkıyor. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kombine biletlerin 19 Haziran Perşembe günü saat 11.00’ de satışa sunulacağını ve bilet satışlarının 7 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona ereceğini açıkladı.

KOMBİNE BİLET FİYATLARI

Antalyaspor’un 2025-2026 sezonunda oynayacağı iç saha maçlarının kombine biletlerinin fiyatları 3 bin 500 TL’den başlıyor 20 bin TL’ye kadar yükseliyor. İşte Antalyaspor’un kombine biletlerinin fiyatları:

Güney Üst Tribün: 3 bin 500 TL

Güney Alt Tribün: 4 bin 500 TL

Kuzey Alt Tribün: 4 bin 500 TL

Kuzey Üst Tribün: 3 bin 500 TL

Doğu Üst Tribün: 8 bin TL

Doğu Alt Tribün: 10 bin TL

Batı üst Tribün: 8 bin TL

Batı Alt Tribün (D Blok) : 20 bin TL

Batı Alt Tribün (C-E Blok): 15 bin TL

Batı Alt Tribün (A-B-F-G Blok): 10 bin TL