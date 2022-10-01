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Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Antalya…Güneşin sahilin doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turistlere ev sahipliği yapıyor. Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:20
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Antalya'ya 9 ayda 11 milyon turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 57 artış yaşandı

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
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Antalya turizmde COVID-19 sonrası en yoğun dönemini yaşıyor. Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı olan kentte turizm hareketliliği sektör paydaşlarının yüzünü güldürüyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında hava yoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.
Ruslar ilk sırada yer aldı


Geçen yıl eylülde 1 milyon 732 bin 304 turistin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. Eylül ayı rakamlarında da geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış oldu.
Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.
Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.

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