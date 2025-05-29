Antalya’ya dolu yağdı: Alacabel beyaza büründü

Kaynak: İHA
Antalya’ya dolu yağdı: Alacabel beyaza büründü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dolu yağışı etkili oldu, Alacabel'de kar görüntülerini aratmayan manzara ortaya çıktı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dolu yağışı etkili oldu, Alacabel'de kar görüntülerini aratmayan manzara ortaya çıktı. Ekipler küreme çalışması yaptı.

1860 metre rakımlı Alacabel'de saat 13.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı, Seydişehir istikameti boyunca 3 kilometrelik alanda saat 14.00'e kadar devam etti. Akseki-Seydişehir karayolunda 15 santimetreyi bulan dolu, kar görüntülerini aratmadı. Karla mücadele ekibi, yolda biriken doluları bir saatlik çalışmayla temizledi.aw465944-03.jpg

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