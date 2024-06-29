Antalya'ya gidecekler dikkat uyarı geldi

Kaynak: İHA
Antalya'ya gidecekler dikkat uyarı geldi

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Emniyet Müdürlüğü, çalışmanın sürdüğü alanda trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamanın Detayları:

Denizli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkiinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan bölünmüş yolun 2.7 kilometrelik kısmında, Antalya yönüne doğru çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TRAFİK DÜZENLEMESİ

Denizli-Antalya yönündeki yol çalışması nedeniyle, trafik akışının Antalya-Denizli yönünden çift yönlü olarak sağlanacağı ifade edildi. Yol çalışmalarının sebep olabileceği trafik yoğunluğu ve zaman kaybına karşı vatandaşların hazırlıklı ve duyarlı olmaları gerektiği belirtilirken, sürücülerden çalışma alanında dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmanın sorunsuz ve güvenli bir şekilde ilerlemesi için sürücülerin ve yolcuların işaret ve uyarılara dikkat etmelerinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.

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