Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak- 31 Ağustos tarihlerinde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aştı.

Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya'ya bu tarihler arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyonu aşarak, geçen senenin verilerini yakaladı.

Yılın ilk 8 ayında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 797 bin 56 ile Almanya'dan geldi.

Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ve 805 bin 162 turistle İngiltere takip etti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.