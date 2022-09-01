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Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon 69 bin 164 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:29
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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı. En çok turist 1 milyon 797 bin 56 kişiyle Almanya'dan geldi

Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
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Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak- 31 Ağustos tarihlerinde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aştı.

Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya'ya bu tarihler arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyonu aşarak, geçen senenin verilerini yakaladı.

Yılın ilk 8 ayında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 797 bin 56 ile Almanya'dan geldi.

Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ve 805 bin 162 turistle İngiltere takip etti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.

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