Antalya’ya Nisan ayında kar yağdı. 2 saatte her yer bembeyaz oldu

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı. Kar yağışı saat 16.30 sıralarında Akseki-Seydişehir Karayolu'nun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu.

Bölgede kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge ekipleri 1825 metre rakımlı Alacabel’güvenlik önlemleri aldı.