Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi
Antalya'da dün gece yağmurla birlikte etkili olan hızı 60 kilometreyi geçen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Konyaaltı sahilindeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı, ışıklı direkler devrildi. 5-6 metreye ulaşan dalgaları izlemek isteyenler sahile akın etti.