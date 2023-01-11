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  • Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Antalya'da dün gece yağmurla birlikte etkili olan hızı 60 kilometreyi geçen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Konyaaltı sahilindeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı, ışıklı direkler devrildi. 5-6 metreye ulaşan dalgaları izlemek isteyenler sahile akın etti.

Galeri Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:21
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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur başladı.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu.

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Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu. Dalgaları izlemeye gelenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Lodos nedeniyle sahile defineciler de akın etti. Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

SAKLIKENT'E KAR YAĞDI
Antalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa'ya 55,5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü.

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Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71,3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Isparta şehir merkezinde ise metrekareye 5 kilogram yağış düştü.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkında 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.

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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

En yüksek rüzgarın hızı ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü’nde 87,1 ve Burdur merkezde 41,8 kilometre ölçüldü.

16/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

Fırtına ve kuvvetli yağışın özellikle doğu ilçelerinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

17/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Antalya'da yağışla birlikte etkili olan fırtınada Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde park halindeki otomobilin üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi.

18/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

19/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

20/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

21/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

22/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

23/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

24/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

25/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

26/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

27/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

28/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

29/29
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü ağaçlar devrildi

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