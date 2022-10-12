Antarktika'da 1 milyon yıllık DNA keşfedildi. Tarihin en eskisi olarak kayıtlara geçti

Almanya'daki Bonn Üniversitesi ve Avustralya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları, Antarktika’da keşfedilen bir DNA olduğunu açıkladı. Bu DNA'nın 1 milyon yıllık olduğunu tespit ettiğini duyurdu.

DNA örneğinin iklim değişikliğinin gelecekte Antarktika'yı nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik çabalarda faydalı olacağı aktarıldı.

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından Linda Armbrecht, "Bu, bugüne kadar doğrulanmış en eski deniz çökeltisi DNA'sı" açıklamalarında bulundu.

Çökelti DNA'ları, 400 ila ve 650 bin yıl öncesine tarihlenen karasal mağaralar ve donmuş topraklar da dahil olmak üzere birçok ortamda tespit edilebildi.

Havanın soğuk, oksijen ve radyasyon seviyelerinin de düşük olması, Scotia Denizi gibi kutup deniz ortamlarını bu tür DNA örneklerinin bozulmadan kalması için ideal bölgeler haline getirdi.

Son keşifte elde edilen DNA, 2019'da okyanus tabanından çıkarılmıştı ve muhtemelen tek hücreli bir organizmaya aittir. Fakat ileri analizler, bu tarihte okyanusta nasıl canlıların yaşadığını detaylarıyla ortaya çıkaracak.

Aynı keşif gezisinde 540 bin yıl öncesine ait tek hücreli organizmaların da bulunduğu belirtildi. Buluntular, Antarktika'nın geniş zaman dilimlerindeki değişimine dair önemli ipuçları sunacak.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Antarktika, dünyadaki iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biridir ve bu kutupsal deniz ekosisteminin çevresel değişime geçmişte ve şimdi verdiği tepkileri incelemek acil bir meselesidir.