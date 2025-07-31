Antarktika’nın donmuş sırrı! Buzulların altında gizlenen gerçek ortaya çıktı

Antarktika’nın kalın buz tabakalarının altında, bilim insanlarını hayrete düşüren bir keşif yapıldı: Milyonlarca yıl öncesine ait donmuş bir uygarlığın kalıntıları.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan son araştırmalar, Antarktika’nın Doğu Buz Tabakası’nın derinliklerinde, yaklaşık 1,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip antik yapılar ve gizemli sinyaller tespit edildiğini ortaya koydu. Bu bulgular, insanlık tarihini yeniden yazabilecek potansiyele sahipken, iklim değişikliğinin bu gizemli kalıntıları gün yüzüne çıkarma sürecini hızlandırdığı belirtildi.

ANTİK KALINTILAR VE GİZEMLİ SİNYALLER

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü’nden (BAS) Dr. Guy Paxman liderliğinde yürütülen çalışma, Antarktika’nın buzulları altında devasa düz araziler ve nehir yataklarının yanı sıra, alışılmadık jeolojik yapılar ve açıklanamayan sinyaller tespit etti.

Paxman, “Bu yapılar, 80 milyon yıl önce Avustralya ile Doğu Antarktika’nın ayrılması sırasında oluşan nehir sistemlerinin kalıntıları olabilir. Ancak bazı sinyaller, jeolojik süreçlerle açıklanamıyor ve potansiyel olarak bilinmeyen bir uygarlığın izlerini taşıyor olabilir” dedi.

Radar verileriyle yapılan detaylı analizler, bu yüzeylerin deniz seviyesinden 200 ila 450 metre yüksekte olduğunu ve hafif eğimli kıyı ovalarına işaret ettiğini gösterdi.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carlo Barbante, buz çekirdeklerinde bulunan antik toz zerrecikleri ve hava kabarcıklarının, bu bölgenin geçmişte yaşam için elverişli olabileceğini düşündürdüğünü vurgulayarak, “Bu buzun içinde, atalarımızın soluduğu havanın izleri var. Analizlerimiz, bu kalıntıların bir uygarlığın varlığına işaret edebileceğini gösteriyor” dedi.

Barbante, keşfin iklim değişikliğiyle bağlantılı deniz seviyesi değişikliklerini anlamak için de kritik olduğunu belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYGARLIĞIN İZLERİ

Antarktika’nın buzulları, dünyanın en büyük tatlı su rezervini barındırıyor ve iklim değişikliği nedeniyle hızla eridi.

Dr. Liz Thomas, “Buzulların erimesi, sadece deniz seviyesini değil, aynı zamanda geçmişteki sırları da açığa çıkarıyor. Bu keşif, iklim sistemimizi anlamak için zamanda geriye gitmemizi sağlıyor” diyerek bulgunun önemine dikkat çekti.

Araştırmacılar, bu kalıntıların, Orta Pleistosen Geçişi döneminde (yaklaşık 1,5 milyon yıl önce) buzul döngülerinin değiştiği bir döneme ait olabileceğini ve bu dönemin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu düşündü.

Uluslararası Thwaites Buzul İşbirliği’nden Dr. Mathieu Morlighem, “Antarktika’nın buz tabakaları, sadece jeolojik değil, aynı zamanda potansiyel arkeolojik bir hazine. Buzulların erimesiyle bu kalıntılar gün yüzüne çıkıyor, ancak bu süreç aynı zamanda onları yok etme riski taşıyor” uyarısında bulundu.