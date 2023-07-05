Antep fıstığı nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu
İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler.
Yapısındaki lipitlerin çoğunluğu monounsature yağ asiti içerdiğinden(35 g), kan şekerini yükseltme (Glisemik indx) yönünden buğdaydan daha az riske sahiptir
Kalp için antep fıstığı kalp sağlığını korumada önemli bir ilaç vazifesi görür
Hastalıktan Sonra antep fıstığı nekahet dönemlerinde de vücudumuzun dostudur. Bir terkip içinde veya tek başına tüketilen fıstık, nekahet dönemin rahat ve kısa sürmesini sağlar, bünyeyi dirençli hale getirir
Antep fıstığı protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür
Vitamin E,B ve C komplexince zengindir.
Antep fıstığı şeker hastalığında (Diabete Mellitus)kullanılabilir
100 gr antepfıstığında 4.0 gr posa bulunur. Posa miktarı yönünden pirinç, patates ve buğday (0.3 gr) dan daha üstündür
Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.
100 gram antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının %35”ini karşılar
Antep fıstığında kolestrol yok. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır.