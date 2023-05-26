Antep Fıstığının kabukları ne işe yarar?

Sağlık deposu olan Antep fıstığının kabuklarının da yararlı olduğunu biliyor muydunuz? İşte ayrıntılar…

Antep Fıstığının kabukları ne işe yarar?

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı bir gönüllü grubun yediği Antep fıstıklarının enerji değeri ölçüldükten sonra uzmanlar, Antep fıstığının eskiden ölçülmüşler verilere oranla %6 kadar daha az kalori içerdiğini ortaya çıkardı. Bunun sebebi ise Antep fıstığının içerdiği yağın vücut tarafından tamamen emilmemesi.

Kilo vermek isteyenler her zaman yüksek kalorili ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıdır. Bu besin maddelerine fındık fıstığı da eklemek yanlış olmayacaktır. Ancak ABD Tarım Bakanlığından yapılan bir açıklamaya göre fındık çeşitleri düşündüğünüz kadar yağlı değil…

Antep fıstığının zayıflatan bir besin maddesi olduğu iddia edilmiyor. Ancak en düşük kalorili fındıklar arasında gösteriliyor. 30 gram Antep fıstığı 160 kaloriye denk geliyor.

Araştırmayı yürüten David Baer, “ Bu inceleme Antep fıstığı yağının tamamen sindirilemediğini ve bu nedenle hücreler tarafından emilemediğini gösteriyor,” dedi. Araştırma raporu Amerika’da Experimental Bology konferansında kamuya duyuruldu.

Bu sonuçlar, Antep fıstığı yemenin sanıldığı kadar kilo aldırmamasının nedenlerinden sadece birisi. Uzmanlara göre Antep fıstığı “tüketici dostu” atıştırmalıklardan. Çünkü kabuklarını açmakla uğraşırken ne kadar yediğinizin de farkına varıyorsunuz. Bu sayede kendinizi durdurabiliyorsunuz.

Ayrıca kabuklarını ayıklarken harcadığınız enerji bir Antep fıstığından alacağınız enerjinin %41’ini kullanmanız anlamına geliyor.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İşte Kaşu yemişi ile ilgili bilinmeyenler Şifalı Bitkiler
İşte Kaşu yemişi ile ilgili bilinmeyenler
Göksel Gümüşdağ aday olacak mı? TFF Başkanlığı açıklaması Spor
Göksel Gümüşdağ aday olacak mı? TFF Başkanlığı açıklaması
Yaz aylarında kulak hastalıklarına dikkat Sağlık
Yaz aylarında kulak hastalıklarına dikkat
Yüz, baş, el ve ayaklar neden soğuktan korunmalı? Sağlık
Yüz, baş, el ve ayaklar neden soğuktan korunmalı?
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası Yaşam
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı