Antep Fıstığının kabukları ne işe yarar?

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı bir gönüllü grubun yediği Antep fıstıklarının enerji değeri ölçüldükten sonra uzmanlar, Antep fıstığının eskiden ölçülmüşler verilere oranla %6 kadar daha az kalori içerdiğini ortaya çıkardı. Bunun sebebi ise Antep fıstığının içerdiği yağın vücut tarafından tamamen emilmemesi.

Kilo vermek isteyenler her zaman yüksek kalorili ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıdır. Bu besin maddelerine fındık fıstığı da eklemek yanlış olmayacaktır. Ancak ABD Tarım Bakanlığından yapılan bir açıklamaya göre fındık çeşitleri düşündüğünüz kadar yağlı değil…

Antep fıstığının zayıflatan bir besin maddesi olduğu iddia edilmiyor. Ancak en düşük kalorili fındıklar arasında gösteriliyor. 30 gram Antep fıstığı 160 kaloriye denk geliyor.

Araştırmayı yürüten David Baer, “ Bu inceleme Antep fıstığı yağının tamamen sindirilemediğini ve bu nedenle hücreler tarafından emilemediğini gösteriyor,” dedi. Araştırma raporu Amerika’da Experimental Bology konferansında kamuya duyuruldu.

Bu sonuçlar, Antep fıstığı yemenin sanıldığı kadar kilo aldırmamasının nedenlerinden sadece birisi. Uzmanlara göre Antep fıstığı “tüketici dostu” atıştırmalıklardan. Çünkü kabuklarını açmakla uğraşırken ne kadar yediğinizin de farkına varıyorsunuz. Bu sayede kendinizi durdurabiliyorsunuz.

Ayrıca kabuklarını ayıklarken harcadığınız enerji bir Antep fıstığından alacağınız enerjinin %41’ini kullanmanız anlamına geliyor.