Anthony Davis 18 maç sonra ilk kez sahaya çıktı, Mavericks kazandı

NBA’de normal sezon 8 maçla devam etti. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Dallas Mavericks Brooklyn Nets’i 120-101 mağlup etti. Mavericks’te Anthony Davis 18 maç aranın ardından sahaya çıktı. Sakatlıktan kurtulan 32 yaşındaki yıldız oyuncu 27 dakika sahada kaldığı maçı 12 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Maç sonrası ESPN'den Tim Bontemps'e konuşan Davis, "Böyle bir sakatlıktan dönerken işin fiziksel kısmından çok mental tarafı zor oluyor. Sahaya çıkmaya hazır hissettim ama maç temposuna girmek farklı bir şey. Rakibin ne yapacağını önceden bilemiyorsunuz. İlk dakikalarda bunu aştım ve sonrası sadece akıllıca oynamak oldu" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun New York Knicks karşısında dinlendirileceği ve sahada olmayacağı öğrenildi.

PACERS, HALİBURTON İLE KAZANDI

Öte yandan Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Doğu Konferansı dördüncüsü Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves'u mağlup etti

Tyrese Haliburton'ın 24 sayı, 11 asistle oynadığı Pacers'ta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise Naz Reid 20 sayı ve Anthony Edwards'ın 17 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Washington Wizards - Toronto Raptors: 104-112

Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves: 119-103

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks: 101-120

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99

Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129

Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106