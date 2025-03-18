Anthony küllerinden doğdu, dünya devi talip oldu

Manchester United'ta hayal kırıklığı yaratan Antony, kiralandığı Real Betis'te yıldızını yeniden parlattı.

Sezon boyunca sergilediği başarılı futbol ve hücumdaki etkili oyunuyla Betis taraftarlarının sevgisini kazanan Brezilyalı yıldız, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Goal'de yer alan habere göre; Bayern Münih'in Antony'e ilgi gösteren takımların başında geldiği iddia edildi. Bayern yetkililerinin, Manchester United ile temasa geçtiği ve önümüzdeki haftalarda transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Real Betis ise bir sezon daha oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. İspanyol ekibinin isteğine rağmen, Bayern Münih'in bonservis bedeli ödemeye hazır olması durumunda ibre Alman ekibine dönebilir.

Bu sezon Real Betis formasıyla 11 maça çıkan Antony, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.