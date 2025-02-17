Anthony Real Betis’te futbolu hatırladı

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Anthony Real Betis’te futbolu hatırladı

Manchester United’da büyük hayal kırıklığına neden olan Anthony, ara transferde gittiği Real Betis’te adeta futbolu hatırladı. Brezilyalı oyuncu Betis’te çıktığı 4 maçta 3 gol atarak dikkatleri üstüne çekti.

Real Betis'in devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony, İspanyol ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Real Betis'te şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, 4 gole katkı sağladı. Antony, bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manchester United ile Real Betis arasında yapılan kiralık anlaşma bulunmaması nedeniyle Antony, sezonu İspanya'da tamamlamasının ardından Manchester United'a geri dönecek.

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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