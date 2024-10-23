Anthropic, Claude 3.5 Sonnet'i tanıttı

Anthropic, geçen bahar yatırımcılara yönelik bir sunumda, sanal asistanları güçlendirecek bir AI geliştirmek istediğini duyurdu. Bu asistanlar, araştırma yapma, e-postaları yanıtlama ve diğer ofis işleri gibi görevleri kendi başına yerine getirebilecekti. Şirket, bunu “AI kendinden öğrenme için yeni nesil bir algoritma” olarak tanımladı ve bu modelin gelecekte ekonominin büyük bir kısmını otomatikleştirebileceğine inanıyor.

Bir süre beklemek gerekse de, bu AI yavaş yavaş gelmeye başladı. Anthropic, her türlü masaüstü uygulamasını anlayıp etkileşimde bulunabilen Claude 3.5 Sonnet modelinin güncellenmiş bir versiyonunu Salı günü tanıttı. Yeni “Bilgisayar Kullanımı” API'si sayesinde model, tuş vuruşlarını, buton tıklamalarını ve fare hareketlerini taklit edebiliyor.

Uygulamaları Otomatikleştirmek

Bilgisayarda görevleri otomatikleştiren bir araç, yeni bir fikir değil. Birçok şirket, bu tür araçlar sunmakta. AI ajanları geliştirme yarışında alan oldukça kalabalıklaşmış durumda. AI ajanları, yazılımları otomatikleştirebilen yapay zeka olarak tanımlanıyor.

Analistler, AI ajanlarının şirketlere AI’ye yatırdıkları milyarlarca doları monetize etme yolunda daha kolay bir fırsat sunabileceğini söylüyor. Capgemini'nin son anketine göre, şirketlerin %10'u zaten AI ajanları kullanıyor ve %82'si önümüzdeki üç yıl içinde bunları entegre edecek. Anthropic, AI ajanı kavramını “hareket yürütme katmanı” olarak tanımlıyor.

Güvenlik Riskleri

Yeni 3.5 Sonnet’in tehlikeli olma potansiyeli var mı? Araştırmalar, masaüstü uygulamalarını kullanma yeteneği olmayan modellerin, zararlı davranışlar sergileyebileceğini gösterdi. Örneğin, modelin ekran görüntülerini toplayarak bir üçüncü tarafa teslim edilme durumu söz konusu olduğunda, bu riskler artıyor.

Anthropic, yeni modelin kötüye kullanımını önlemek için çeşitli önlemler aldığını belirtiyor ve kullanıcıların da bilgisayarlarındaki hassas verileri izole etmelerini öneriyor. Bununla birlikte, yeni 3.5 Sonnet modeli, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için sürekli değerlendirilecektir.